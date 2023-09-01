Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с 1 сентября

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Алина Крылова
Алина Крылова 35 0

Каким нюансам обучения уделил особое внимание министр обороны РФ?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба ВС с началом нового учебного года. Кадры видеообращения были обнародованы официальным ведомством 1 сентября.

В своей патетической речи Шойгу не только обратился с поздравлениями к обучающимся госучреждения, но подчеркнул, что с начала сентября в Военной академии повысят квалификацию специалисты из 26 дружественных стран. Первым приоритетом в обучении пр-прежнему считаются учащиеся из России.

«За свою двухвековую историю высшее учебное заведение выпустило свыше 25 тысяч квалифицированных специалистов, которые внесли значительный вклад в обороноспособность государства. Среди них целая плеяда выдающихся полководцев, военных деятелей и ученых. Сегодня в условиях спецоперации такая настойчивость должна стать неотъемлемым качеством слушателей академии. Умный, волевой и дальновидный офицер — заслуга сильной, непобедимой армии. Родина продолжает рассчитывать на вас», — произнес он с трибуны.

По информации Шойгу, около 40% слушателей Военной академии — участники СВО, а 76 генералов и офицеров удостоены государственных наград, и это не предел.

«Ваш бесценный опыт поможет актуализировать учебные программы образовательных организаций, поможет воспитывать смелых, честных и ответственных за судьбу России, граждан», — не обошел стороной этот важный аспект Шойгу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу лично поручил нарастить производство РЛС для нужд российской армии.

Тема:
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