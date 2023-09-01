Глава украинской военной разведки призвал перенести конфликт на территорию России

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Алина Крылова
Алина Крылова 44 0

Глава военразведки Буданов: конфликт должен перейти на территорию России

Глава украинской военной разведки призвал перенести конфликт на территорию России

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Чем шире будет операция, тем лучше Украине, считает Кирилл Буданов.

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов призвал перенести военный конфликт на территорию России. С соответствующим предложением представитель Киева выступил в интервью для украинского канала «1+1».

По его словам, военные Украины давно изучили территорию России, поэтому никаких неожиданных сюрпризов противник преподнести им не может. Размер страны-соперника также сыграет на руку ВСУ, уверен Буданов.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операция, тем лучше», — заявил он журналистам.

Примечательно, что таким образом руководитель Главуправления пошел вразрез позиции Владимира Зеленского. Ранее президент Украины сообщил о недопустимости переноса боевых действий на территорию России. По его словам, при таком развитии событий существует большой риск, что Украина «будет блокирована».

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина вынесла Ватикану ноту недоверия из-за ситуации с Россией.

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