Взяла себя в руки: Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 651 0

Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа

Взяла себя в руки: Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Концерт, в котором приняла участие певица, прошел в Кремле.

Народная артистка России Диана Гурцкая появилась на публике впервые после смерти своего мужа. Как сообщает издание Starhit, певица вышла на сцену в Кремле на праздновании 1 сентября.

Гурцкая выступила на юбилейном концерте «День знаний со звездами в Кремле». Как уточняет издание, от каких-либо комментариев и интервью артистка категорически отказалась, и сразу после выступления покинула площадку, уехав домой.

Муж певицы Петр Кучеренко ушел из жизни в мае 2023 года, когда летел в Россию из командировки на Кубе. Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете — врачи не смогли спасти его. У мужчины оторвался тромб. Вместе пара прожила более 20 лет, в браке родился сын Костя. Кучеренко занимал пост замглавы Минобрнауки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает овдовевшую Диану Гурцкая в ближайшее время.

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
16 авг
Молодые вдовы: кто из женщин-знаменитостей сталкивался со смертью мужа
26 июл
Скоро станет полегче: что ожидает овдовевшую Диану Гурцкая в ближайшее время
20 июл
Квартиры в центре Москвы и куча денег: с кем Гурцкая будет бороться за наследство мужа
11 июл
«Запланировано очень много»: стоит ли ждать приостановленных концертов Дианы Гурцкая
10 июл
Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти мужа
2 июл
«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко
26 июн
Не готова петь: Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа
20 июн
Диана Гурцкая отказалась праздновать день рождения после смерти мужа
18 июн
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
15 июн
«Двигаться дальше»: справится ли Диана Гурцкая с потерей мужа
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

20:10
В Донецке при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка
19:58
Приоткрыли границу: Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге
19:46
Путин рассказал, как стать счастливым: проще простого
19:34
«Попадет на стол к россиянам»: чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»
19:18
В МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний
19:09
На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Она умирает и переживает за него!» — Путин впервые рассказал историю любви и смерти в своей семье
«Просто не люблю»: Самойлова пришла на линейку с торчащими из-под штанов трусами
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России