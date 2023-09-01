Взяла себя в руки: Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа

Концерт, в котором приняла участие певица, прошел в Кремле.

Народная артистка России Диана Гурцкая появилась на публике впервые после смерти своего мужа. Как сообщает издание Starhit, певица вышла на сцену в Кремле на праздновании 1 сентября.

Гурцкая выступила на юбилейном концерте «День знаний со звездами в Кремле». Как уточняет издание, от каких-либо комментариев и интервью артистка категорически отказалась, и сразу после выступления покинула площадку, уехав домой.

Муж певицы Петр Кучеренко ушел из жизни в мае 2023 года, когда летел в Россию из командировки на Кубе. Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете — врачи не смогли спасти его. У мужчины оторвался тромб. Вместе пара прожила более 20 лет, в браке родился сын Костя. Кучеренко занимал пост замглавы Минобрнауки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает овдовевшую Диану Гурцкая в ближайшее время.