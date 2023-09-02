«Огромная брешь»: что станет концом политической карьеры Владимира Зеленского

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Рита Миронова
Рита Миронова 41 0

«Гуаньча»: падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского

«Огромная брешь»: что станет концом политической карьеры Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Помимо провального контрнаступления на фронте, у президента Украины есть еще одна большая проблема, которую он не может контролировать.

Потеря Купянска станет концом политической карьеры Владимира Зеленского. Об этом пишет китайский портал «Гуаньча».

В статье говорится, что ранее в город уже прибыл главком сухопутных войск Украины Александр Сырский, так как у боевиков там сложилась весьма тяжелая ситуация.

«Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», — пишет автор статьи Чэнь Фэн.

Освобождение Купянска откроет российским войскам дорогу на Краматорск, а также заблокирует Украине возможность наносить удары по Донецку и другим городам ДНР.

Более того, российские бойцы смогут даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода и взять Харьков, что для Зеленского будет означать окончательный крах карьеры.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пообещал избавиться от всех, кто ослабляет Украину.

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