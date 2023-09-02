«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят российское наступление на Купянск
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
В районе Купянска идут тяжелейшие бои.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего расхваленного контрнаступления не только не смогли атаковать позиции российских войск, но еще и продолжили терять контроль над своей линией обороны в Харьковской области, в данный момент в районе Купянска идут очень тяжелые бои. Об этом в своем личном блоге на платформе YouTube рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт сообщил, что все это время Зеленскому докладывали о масштабном провале наступления ВСУ, за последние три месяца Украине не удалось победить ни на одном участке фронта. Техника, которую поставляют страны Запада, оказалась сильно устаревшей, а тактика, разработанная специалистами НАТО, — неэффективной.
«Зеленский постоянно говорит, что идет наступление… Все это ложь. Постоянно говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это», — заключил Соскин.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО.
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