«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят российское наступление на Купянск

«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В районе Купянска идут тяжелейшие бои.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего расхваленного контрнаступления не только не смогли атаковать позиции российских войск, но еще и продолжили терять контроль над своей линией обороны в Харьковской области, в данный момент в районе Купянска идут очень тяжелые бои. Об этом в своем личном блоге на платформе YouTube рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт сообщил, что все это время Зеленскому докладывали о масштабном провале наступления ВСУ, за последние три месяца Украине не удалось победить ни на одном участке фронта. Техника, которую поставляют страны Запада, оказалась сильно устаревшей, а тактика, разработанная специалистами НАТО, — неэффективной.

«Зеленский постоянно говорит, что идет наступление… Все это ложь. Постоянно говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это», — заключил Соскин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
2 сент
Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области
2 сент
«Им приятно, когда я просто пишу»: Юта поддерживает связь с российскими бойцами
2 сент
Пресечена очередная террористическая атака ВСУ в Белгородской области
2 сент
Российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО
2 сент
Минобороны: ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР
2 сент
На Западе заговорили о новой тактике российских военных в зоне СВО: что к чему?
2 сент
ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области
2 сент
Вот это пушка! Лучшее видео из зоны СВО за день
2 сент
«Потерпят поражение»: США предрекли стране крах из-за поддержки Киева
2 сент
ВСУ потеряли почти всю роту на купянском направлении
+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

20:36
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
20:20
Опасно для жизни: чем грозит переедание арбузов
20:04
«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ
19:48
Уничтожит Техас: в США испугались мощи ракетного комплекса «Сармат»
19:34
Не предел: Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера
19:27
Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
У прохожих на виду: в центре Москвы открыли доску Владимиру Шаинскому
«Мужу уже ничем не помогу»: история любви Янина и Клюшниковой
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России