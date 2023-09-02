Минобороны разъяснило порядок предоставления отпусков мобилизованным

Их планированием занимается начальник штаба.

В Министерстве обороны РФ разъяснили порядок предоставления отпусков мобилизованным для участия в специальной военной операции (СВО) военнослужащим. Ведомство ответило на официальный запрос председателя комитета Государственной Думы (ГД) по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Копию ответа она предоставила в своем Telegram-канале.

В письме сказано, что в данный момент ведомство исполняет комплекс мероприятий по обеспечению военнослужащих отпуском, который им положен не реже одного раза в полгода. Он может длиться не менее 14 суток, также не учитывается время на проезд к месту отдыха и обратно на службу.

В ведомстве также отметили, что предоставлением отпусков и их планированием занимается начальник штаба, но в зависимости от обстановки в зоне специальной военной операции (СВО) командиры имеют право скорректировать график отпусков военных.

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