Минобороны: ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Активные действия военных принесли свои плоды.

Минобороны: ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные упрочили свои позиции в районе населенного пункта Клещеевка, что в Донецкой Народной Республике. С соответствующим известием в субботу, 2 сентября, вышли в Минобороны РФ.

За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск в связке с авиацией и артиллерией отразили восемь украинских атак: пять неподалеку от Артемовска и еще три в районе Марьинки. Со стороны оппонента пострадали 250 солдат, танк, боевая машина пехоты, четыре бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab, поставляемые Польшей, две гаубицы и другое.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года. За это время отечественные солдаты упрочили свои позиции в ряде регионов, среди которых купянское и донецкое направление. 29 августа военные отразили попытку рейда от ВСУ в районе населенного пункта Невельский.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12620 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами: трагически погибла шестилетняя девочка.

Тема:
Спецоперация
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