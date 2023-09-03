Гордость России: как следят за успехами наших Героев в их родных школах

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Вчера — маленькие мальчики с большими глазами и огромными букетами, а сегодня — бравые воины.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Что касается наследия, то про это никогда не забывали, а сейчас тем более. Недаром с этого года в российских школах впервые появился единый учебник истории, пока в старших классах. Прежний курс заканчивался 2014-м годом. Новый дает гармоничную картину событий в России и в мире до наших дней.

На обложке одного из новых учебников, кстати, по инициативе президента, помещен Крымский мост — главный символ десятилетия уж точно. В учебную программу входят и Крымская весна, и специальная военная операция (СВО) — это тоже уже часть великого российской наследия.

Причем это история, которая происходит на наших глазах, которую школьники могут увидеть не вставая из-за парт. Репортаж подготовил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Звезда героя нашла Алексея Неустроева и экипаж его танка-тезки «Алеша» аккурат перед первым сентября. Танкисты разгромили колонну вооруженных формирований украинских националистов в Запорожской области. Восемь единиц техники в одном бою, а потом 40 минут прикрывали мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки. За вручением награды наблюдали и учителя и члены семьи. А в школе, где учился Алексей показывают его первые победы — грамоты со спортивных соревнований.

Тема:
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