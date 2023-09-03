Гордость России: как следят за успехами наших Героев в их родных школах

Что касается наследия, то про это никогда не забывали, а сейчас тем более. Недаром с этого года в российских школах впервые появился единый учебник истории, пока в старших классах. Прежний курс заканчивался 2014-м годом. Новый дает гармоничную картину событий в России и в мире до наших дней.

На обложке одного из новых учебников, кстати, по инициативе президента, помещен Крымский мост — главный символ десятилетия уж точно. В учебную программу входят и Крымская весна, и специальная военная операция (СВО) — это тоже уже часть великого российской наследия.

Причем это история, которая происходит на наших глазах, которую школьники могут увидеть не вставая из-за парт. Репортаж подготовил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Звезда героя нашла Алексея Неустроева и экипаж его танка-тезки «Алеша» аккурат перед первым сентября. Танкисты разгромили колонну вооруженных формирований украинских националистов в Запорожской области. Восемь единиц техники в одном бою, а потом 40 минут прикрывали мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки. За вручением награды наблюдали и учителя и члены семьи. А в школе, где учился Алексей показывают его первые победы — грамоты со спортивных соревнований.