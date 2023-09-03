Расчет «Солнцепека» нанес удар по боевикам ВСУ под Клещеевкой

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 41 0

Российские силы продолжают громить противника.

Расчет «Солнцепека» нанес удар по боевикам ВСУ под Клещеевкой

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» показала себя в деле и нанесла сокрушительный удар по скоплению живой силы ВСУ под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация поразили пехоту и боевую технику подразделений противника сразу на нескольких направлениях.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M119 производства США, буксируемая гаубица „Мста-Б“ в районах населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра», — добавил Минесашвили.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР.

Тема:
Спецоперация
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