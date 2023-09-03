На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер проинформировал о повреждении портовой инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано попадание.
В Минобороны РФ пока не комментировали соответствующую информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью в Одессе произошел мощный взрыв. В области города прозвучал сигнал воздушной тревоги. Также работали ПВО.
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