На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Тема:
Спецоперация

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер проинформировал о повреждении портовой инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, было зафиксировано попадание.

В Минобороны РФ пока не комментировали соответствующую информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью в Одессе произошел мощный взрыв. В области города прозвучал сигнал воздушной тревоги. Также работали ПВО.

Тема:
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