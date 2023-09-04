Рогов: российские войска удерживают линию обороны в Запорожской области
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Сообщения ВСУ о прорыве не соответствуют действительности.
Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области, никаких прорывов, о которых заявляют Вооруженные силы Украины (ВСУ), допущено не было. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — сказал он.
Украинские боевики продолжают нести огромные потери техники и живой силы, упорно «разбивая лоб» о позиции армии РФ. Сейчас они сосредотачивают свои силы между двумя населенными пунктами — Работино и Вербовое, однако наши бойцы не дают им возможности закрепиться на этой линии фронта.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики.
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