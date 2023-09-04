Сообщения ВСУ о прорыве не соответствуют действительности.

Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области, никаких прорывов, о которых заявляют Вооруженные силы Украины (ВСУ), допущено не было. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — сказал он.

Украинские боевики продолжают нести огромные потери техники и живой силы, упорно «разбивая лоб» о позиции армии РФ. Сейчас они сосредотачивают свои силы между двумя населенными пунктами — Работино и Вербовое, однако наши бойцы не дают им возможности закрепиться на этой линии фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики.