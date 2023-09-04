Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Рогов: российские войска удерживают линию обороны в Запорожской области

Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Тема:
Спецоперация

Сообщения ВСУ о прорыве не соответствуют действительности.

Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области, никаких прорывов, о которых заявляют Вооруженные силы Украины (ВСУ), допущено не было. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — сказал он.

Украинские боевики продолжают нести огромные потери техники и живой силы, упорно «разбивая лоб» о позиции армии РФ. Сейчас они сосредотачивают свои силы между двумя населенными пунктами — Работино и Вербовое, однако наши бойцы не дают им возможности закрепиться на этой линии фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики.

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