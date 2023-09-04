Дешевые манипуляции: как Зеленский пытается удержать власть

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Hamshahri: Зеленский использует откладывание выборов для удержания своей власти

Дешевые манипуляции: как Зеленский пытается удержать власть

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Иранские журналисты считают, что президент Украины должен немедленно уйти в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть с помощью поддержания легенды о невозможности проведения выборов в стране в момент военного положения. К такому выводу пришли журналисты иранского издания Hamshahri.

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — сообщили авторы статьи.

Публицисты также отметили, что у власти в стране находится человек, который стал виной военного конфликта с соседней сверхдержавой, несмотря на то, что после такого он должен незамедлительно уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США спустили Зеленского на землю после требований к Владимиру Путину.

Тема:
Спецоперация
4 сент
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
4 сент
Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО
4 сент
Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области
4 сент
На истощение? В Китае заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине
3 сент
В США спустили Зеленского на землю после требования к Путину
3 сент
Зеленский провел переговоры с Макроном
3 сент
В Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров
3 сент
На Украине рассказали о панике Зеленского из-за нехватки живой силы в ВСУ
3 сент
Прямой наводкой: как тульские десантники уничтожают укрепрайоны ВСУ под Артемовском
3 сент
На Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
5:42
Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО
5:24
Режиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы при падении с мотоцикла
5:20
Агафон Огуменник: почему 4 сентября женщинам можно есть только после заката
5:08
Это только начало: 5 ошибок, которые совершают родители школьников в сентябре
5:06
Холода близко: когда в российских домах включат отопление

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России