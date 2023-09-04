Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Комплексы находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года.

Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Тема:
Спецоперация

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Также известно, что экипаж самолета, который успешно выполнил боевую задачу, представлен к государственным наградам.

Комплекс «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. На опытно-боевом дежурстве в нашей армии он находится с декабря 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации.

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