Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО

Комплексы находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года.
Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник.
Также известно, что экипаж самолета, который успешно выполнил боевую задачу, представлен к государственным наградам.
Комплекс «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. На опытно-боевом дежурстве в нашей армии он находится с декабря 2017 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации.
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