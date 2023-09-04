Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

РИА Новости: боевикам ВСУ стыдно и опасно появляться в форме на улицах Киева

Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Украинский кризис

Граждане Незалежной могут «огреть бутылкой», приняв человека в форме за военкома с повесткой.

В Киеве опасно ходить по улицам в военной форме, потому что тебя могут принять за сотрудника военкомата, разносящего повестки. Об этом рассказал украинский пленный.

«Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — пояснил пленный в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что стыдно носить форму из-за продажных военкомов, которые устанавливают плату за услуги по «отмазыванию» от службы.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. При этом он заявил, что управлять системой набора на армейскую службу должны только те, кто знает, почему «цинизм и взяточничество» в условиях конфликта являются госизменой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о «золотом» военкоме из Одессы Евгении Борисове, у которого обнаружили виллу в Испании стоимостью более трех миллионов евро.

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