Расчеты «Градов» громят позиции ВСУ в зоне спецоперации

Эфирная новость 10 0

Главный козырь реактивной артиллерии — скорость.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В зоне СВО наши «Грады» поддерживают пехоту и громят позиции Вооруженных сил Украины. Техника каждую секунду, даже стоя в укрытии, готова к бою.

Ведь главный козырь реактивной артиллерии — скорость. Российские военные быстро наносят удары по противнику с самых неожиданных позиций и моментально уходят из-под ответной атаки. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь следит за их работой на передовой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
4 сент
Боевикам ВСУ направили беспилотники Saker Scout с ИИ
4 сент
Минобороны: возле Брусовки в ДНР сбит украинский Ми-8
4 сент
«Глупо и нечестно»: Охлобыстин честно высказался о покинувших Россию артистах
4 сент
«У нас нет денег»: как Запад загнал Зеленского в патовое положение
4 сент
С применением БПЛА: в Росгвардии показали процесс розыска диверсантов
4 сент
Дали подойти: российские десантники отразили атаку ВСУ с помощью пулеметов
4 сент
Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста
4 сент
Желаемое за действительное: разведчик США оценил шансы НАТО вытеснить РФ из Крыма
4 сент
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
4 сент
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину
15:15
Расчеты «Градов» громят позиции ВСУ в зоне спецоперации
15:09
Боевикам ВСУ направили беспилотники Saker Scout с ИИ
15:06
«Это спекуляция»: в НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу
15:01
Ярмольник назвал лучшего актера, воплотившего образ еврея
15:00
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Сейчас читают

«Гарантированный русофоб»: чего ожидать от нового министра обороны Украины
Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России