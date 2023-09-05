Работает артиллерия: на Украине ликвидировали очередного наемника из Колумбии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

El Tiempo: на Украине ликвидирован колумбийский наемник

Работает артиллерия: на Украине ликвидировали очередного наемника из Колумбии

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

По позициям, где находился боевик, прилетела российская ракета.

В зоне проведения спецоперации был ликвидирован наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, воевавший на стороне Киева. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Мужчина, в прошлом бывший профессиональным военным, прибыл на Украину в декабре прошлого года. До отправки в зону СВО он работал в прокуратуре и корпусе технических расследований. Сообщается, что причиной смерти стало попадание ракеты по позициям, где находился боевик.

Гибель наемника подтвердила его мать. Она добавила, что перед смертью сын успел оставить в социальных сетях предупреждение, что не стоит ехать воевать на Украину. У колумбийца остались жена и ребенок.

«Гранаты и ракеты день и ночь падают на наши позиции», — писал наемник.

Отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине был ликвидирован британский наемник Сэм Ньюи. 22-летний студент попал на фронт без военного опыта, однако его зачислили в отряд «Темные ангелы».

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