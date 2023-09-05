Работает артиллерия: на Украине ликвидировали очередного наемника из Колумбии

El Tiempo: на Украине ликвидирован колумбийский наемник
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
По позициям, где находился боевик, прилетела российская ракета.
В зоне проведения спецоперации был ликвидирован наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, воевавший на стороне Киева. Об этом сообщает издание El Tiempo.
Мужчина, в прошлом бывший профессиональным военным, прибыл на Украину в декабре прошлого года. До отправки в зону СВО он работал в прокуратуре и корпусе технических расследований. Сообщается, что причиной смерти стало попадание ракеты по позициям, где находился боевик.
Гибель наемника подтвердила его мать. Она добавила, что перед смертью сын успел оставить в социальных сетях предупреждение, что не стоит ехать воевать на Украину. У колумбийца остались жена и ребенок.
«Гранаты и ракеты день и ночь падают на наши позиции», — писал наемник.
Отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине был ликвидирован британский наемник Сэм Ньюи. 22-летний студент попал на фронт без военного опыта, однако его зачислили в отряд «Темные ангелы».
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