На Украине был ликвидирован британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на родственников погибшего.

Журналисты отметили, что у 22-летнего студента не было военного опыта. Однако его зачислили в отряд под названием «Темные ангелы».

«Сэм Ньюи был членом иностранного добровольческого отряда, известного как „Темные ангелы“. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», — говорится в публикации.

Вооруженное формирование «Темные ангелы» было создано британским 36-летним парашютистом из Манчестера Дэниелом Берком. В середине августа наемник пропал без вести.

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