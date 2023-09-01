На Украине ликвидировали британского наемника
Известно, что погибшим является 22-летний студент.
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
На Украине был ликвидирован британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на родственников погибшего.
Журналисты отметили, что у 22-летнего студента не было военного опыта. Однако его зачислили в отряд под названием «Темные ангелы».
«Сэм Ньюи был членом иностранного добровольческого отряда, известного как „Темные ангелы“. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», — говорится в публикации.
Вооруженное формирование «Темные ангелы» было создано британским 36-летним парашютистом из Манчестера Дэниелом Берком. В середине августа наемник пропал без вести.
На Украине сообщили о ликвидации российской армией полковника ВСУ Ильницкого
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 47-я бригада ВСУ была почти полностью уничтожена после российского удара по месту дислокации. Точное количество ликвидированных боевиков не уточняется.
- 31 авг
- В США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине
- 31 авг
- Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
- 31 авг
- Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
- 31 авг
- ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
- 31 авг
- Прозвали «бегемотами»: как дроны помогают армии России громить ВСУ
- 31 авг
- Минобороны РФ заявило о провокации Киева во время ротации инспекторов МАГАТЭ
- 31 авг
- Лавров разъяснил главе МИД Турции невозможность «формулы Зеленского»
- 31 авг
- Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16
- 31 авг
- Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании
- 31 авг
- До последнего: Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ
Читайте также
83%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?