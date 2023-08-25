«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев

Бои рядом с населенном пунктом ведутся уже не первый месяц.

ВС РФ нанесли удар по группам штурмовиков ВСУ на участке фронта в районе Работино и успешно уничтожили их. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Ожесточенное столкновение неподалеку от населенного пункта ведутся уже не первый месяц, а ситуация вокруг него постоянно меняется. Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов сформулировал, почему солдатам из России важно укрепить позиции на этой территории. По его словам, именно Работино считается опорным пунктом для развития атаки сразу в нескольких направлениях.

«Украина начала наступление в сторону Донецка (их интересует Артемовск). В их планах окружить и таким образом выдавить наши войска с территории. Второе ключевое направление — Угледар, третье — Мелитополь и Бердянск. Цель этих ударов — разделить группировку на несколько частей, чтобы впоследствии выйти, перерезать пути к сухопутному снабжению Крыма и установить блокаду этого места заодно с частью Запорожской области», — раскрыл все карты он.

Кнутов подметил: говорить о маневрах на этой территории не приходится. Действовать приходится аккуратно и выверенно.

«Укрыться там можно только в лесах. Продвижение солдат затруднено: во время любой атаки можно заметить войска оппонента и открыть по ним огонь. Отсюда продвижение возможно только по дорогам. После Работино есть еще несколько населенных пунктов, они позволяют двигаться в нескольких направлениях, но Работино ключевое. Это благоприятное место с точки зрения логистики», — прояснил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино.