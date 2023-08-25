«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
Военный эксперт Кнутов: Работино — опорный пункт для развития атакующих действий
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Бои рядом с населенном пунктом ведутся уже не первый месяц.
ВС РФ нанесли удар по группам штурмовиков ВСУ на участке фронта в районе Работино и успешно уничтожили их. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Ожесточенное столкновение неподалеку от населенного пункта ведутся уже не первый месяц, а ситуация вокруг него постоянно меняется. Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов сформулировал, почему солдатам из России важно укрепить позиции на этой территории. По его словам, именно Работино считается опорным пунктом для развития атаки сразу в нескольких направлениях.
«Украина начала наступление в сторону Донецка (их интересует Артемовск). В их планах окружить и таким образом выдавить наши войска с территории. Второе ключевое направление — Угледар, третье — Мелитополь и Бердянск. Цель этих ударов — разделить группировку на несколько частей, чтобы впоследствии выйти, перерезать пути к сухопутному снабжению Крыма и установить блокаду этого места заодно с частью Запорожской области», — раскрыл все карты он.
Кнутов подметил: говорить о маневрах на этой территории не приходится. Действовать приходится аккуратно и выверенно.
«Укрыться там можно только в лесах. Продвижение солдат затруднено: во время любой атаки можно заметить войска оппонента и открыть по ним огонь. Отсюда продвижение возможно только по дорогам. После Работино есть еще несколько населенных пунктов, они позволяют двигаться в нескольких направлениях, но Работино ключевое. Это благоприятное место с точки зрения логистики», — прояснил он.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино.
- 25 авг
- Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
- 25 авг
- Безупречная работа: как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР
- 25 авг
- В США предупредили Украину о разгроме из-за действий Зеленского
- 25 авг
- «В серой зоне»: Балицкий рассказал о ситуации в Работино
- 25 авг
- «Это не редкость»: Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ
- 25 авг
- Добровольцы СВО и участники терробороны будут приносить присягу
- 25 авг
- Российские летчики за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
- 25 авг
- ВС РФ нанесли высокоточный удар по портовой инфраструктуре ВСУ
- 25 авг
- Песков: спецоперация будет продолжаться, несмотря на атаки ВСУ на Москву
- 25 авг
- Родители пострадавших при СВО детей получат по 100 тысяч рублей
Читайте также
52%
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?