HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Представитель организации обратила внимание — у них есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения.

HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ

Фото: Reuters / US ARMY

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Тема:
Спецоперация

В 2022 году жители города Изюм погибли из-за кассетных боеприпасов ВСУ. Доказательства этому были собраны правозащитной организацией Human Rights Watch, сообщила директор по адвокации отдела вооружений Мэри Уорхэм.

Организация обнародовала отчет по ситуации в городе после сбора доказательной базы и экспертиз.

«Мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами», — прокомментировала Уорхем в беседе с агентством РИА Новости.

Она уточнила, что эксперты были направлены в Изюм после вывода российских войск. Они отправились туда, чтобы изучить ситуацию и раскрыть военные «зверства». В рамках мероприятий были найдены остатки разорвавшихся кассетных боеприпасов из арсенала ВСУ. Принадлежность снарядов украинской стороне была выявлена благодаря направлению, с которого велся огонь. Запрещенные в 123 странах боеприпасы были разбросаны везде, отметила директор отдела HRW.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глава МИД Украины Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией.

Тема:
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