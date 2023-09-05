HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ
Представитель организации обратила внимание — у них есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения.
Фото: Reuters / US ARMY
В 2022 году жители города Изюм погибли из-за кассетных боеприпасов ВСУ. Доказательства этому были собраны правозащитной организацией Human Rights Watch, сообщила директор по адвокации отдела вооружений Мэри Уорхэм.
Организация обнародовала отчет по ситуации в городе после сбора доказательной базы и экспертиз.
«Мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами», — прокомментировала Уорхем в беседе с агентством РИА Новости.
Она уточнила, что эксперты были направлены в Изюм после вывода российских войск. Они отправились туда, чтобы изучить ситуацию и раскрыть военные «зверства». В рамках мероприятий были найдены остатки разорвавшихся кассетных боеприпасов из арсенала ВСУ. Принадлежность снарядов украинской стороне была выявлена благодаря направлению, с которого велся огонь. Запрещенные в 123 странах боеприпасы были разбросаны везде, отметила директор отдела HRW.
Ранее 5-tv.ru писал, что Глава МИД Украины Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией.
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