Китайские военные эксперты высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Sohu: российский комплекс «Кинжал» — достижение военного искусства мирового уров
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Оружие продемонстрировало отличные результаты в зоне СВО.
Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом пишет газета Sohu.
Отмечается, что отечественная ракета, продемонстрировавшая отличные результаты в ходе специальной военной операции (СВО), отличается от конкурентов высокой скоростью. Супероружие с легкостью обходит поставленные Киеву американские средства противовоздушной обороны (ПВО).
«Существующие системы противовоздушной обороны просто не могут перехватить „Кинжалы“. Это действительно <…> достижение военного искусства мирового уровня», — отмечается в статье.
Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» дают России новые возможности не только в зоне СВО, но и в других регионах.
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