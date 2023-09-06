Китайские военные эксперты высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Sohu: российский комплекс «Кинжал» — достижение военного искусства мирового уров

Китайские военные эксперты высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Оружие продемонстрировало отличные результаты в зоне СВО.

Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом пишет газета Sohu.

Отмечается, что отечественная ракета, продемонстрировавшая отличные результаты в ходе специальной военной операции (СВО), отличается от конкурентов высокой скоростью. Супероружие с легкостью обходит поставленные Киеву американские средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Существующие системы противовоздушной обороны просто не могут перехватить „Кинжалы“. Это действительно <…> достижение военного искусства мирового уровня», — отмечается в статье.

Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» дают России новые возможности не только в зоне СВО, но и в других регионах.

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