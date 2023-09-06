The Guardian: Словакия может стать союзником России после выборов 30 сентября
Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken
Совсем скоро внутри НАТО найдется нарушитель «спокойствия».
30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы, которые могут привести к тому, что в Евросоюзе появится новый союзник Российской Федерации. Об этом сообщает журналист The Guardian Джон Кампфнер.
Дело в том, что у бывшего премьера-министра страны Роберта Фицо есть все шансы на победу, а он давно известен своей пророссийской позицией, только с начала специальной военной операции (СВО) политик подтверждал, что Россия пытается просто защитить свою национальную и культурную идентичность от стран Запада.
«Если результаты опросов общественного мнения верны, то стоит ожидать возвращения Роберта Фицо: человека, который расточает похвалы Москве», — сообщил Кампфнер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ.
- 6 сент
- СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России
- 6 сент
- И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины
- 6 сент
- Воздушные короли: лучшее видео СВО за день
- 6 сент
- Денег нет: в Пентагоне рассказали о лимите предназначенных Киеву средств
- 6 сент
- В Одесской области и в Киеве звучат мощные взрывы
- 6 сент
- Киев заявил о начале третьей мировой войны
- 5 сент
- «Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО
- 5 сент
- Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов
- 5 сент
- В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада
- 5 сент
- «Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
Читайте также
82%
0.92 104.90
0.48
Нашли ошибку?