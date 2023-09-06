Совсем скоро внутри НАТО найдется нарушитель «спокойствия».

30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы, которые могут привести к тому, что в Евросоюзе появится новый союзник Российской Федерации. Об этом сообщает журналист The Guardian Джон Кампфнер.

Дело в том, что у бывшего премьера-министра страны Роберта Фицо есть все шансы на победу, а он давно известен своей пророссийской позицией, только с начала специальной военной операции (СВО) политик подтверждал, что Россия пытается просто защитить свою национальную и культурную идентичность от стран Запада.

«Если результаты опросов общественного мнения верны, то стоит ожидать возвращения Роберта Фицо: человека, который расточает похвалы Москве», — сообщил Кампфнер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ.