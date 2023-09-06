У России появится новый союзник в ЕС? Страны коллективного Запада обеспокоены

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 111 0

The Guardian: Словакия может стать союзником России после выборов 30 сентября

У России появится новый союзник в ЕС? Страны коллективного Запада обеспокоены

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Тема:
Спецоперация

Совсем скоро внутри НАТО найдется нарушитель «спокойствия».

30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы, которые могут привести к тому, что в Евросоюзе появится новый союзник Российской Федерации. Об этом сообщает журналист The Guardian Джон Кампфнер.

Дело в том, что у бывшего премьера-министра страны Роберта Фицо есть все шансы на победу, а он давно известен своей пророссийской позицией, только с начала специальной военной операции (СВО) политик подтверждал, что Россия пытается просто защитить свою национальную и культурную идентичность от стран Запада.

«Если результаты опросов общественного мнения верны, то стоит ожидать возвращения Роберта Фицо: человека, который расточает похвалы Москве», — сообщил Кампфнер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ.

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