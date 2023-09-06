И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Герой России Сайфуллин: страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями

И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Страны альянса привыкли вести боевые действия с неоснащенными армиями. Какие еще ошибки они совершили?

Страны Североатлантического альянса совершают все больше и больше ошибок в конфликте на Украине. К примеру, они раньше всегда вели боевые действия с неоснащенными армиями, но в этот раз им не повезло — Россия одна из сильнейших военных держав мира. Об этом сообщил в беседе с изданием РИА Новости Герой России половник Рустам Сайфуллин.

«А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооруженные силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — подчернул военный эксперт.

По его словам, «методички» НАТО дают совершенно отрицательный эффект для киевского режима, потому что они привыкли действовать по учебникам, а Россия ведет сильнейшие атаки артиллерией и авиацией. Все это закончится тотальным крахом Украины, а также огромным потерям личного состава ВСУ и полностью разрушенной западной бронетехнике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько у Пентагона осталось денег для Украины.

Тема:
Спецоперация
6 сент
СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России
6 сент
У России появится новый союзник в ЕС? Страны коллективного Запада обеспокоены
6 сент
Воздушные короли: лучшее видео СВО за день
6 сент
Денег нет: в Пентагоне рассказали о лимите предназначенных Киеву средств
6 сент
В Одесской области и в Киеве звучат мощные взрывы
6 сент
Киев заявил о начале третьей мировой войны
5 сент
«Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО
5 сент
Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов
5 сент
В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада
5 сент
«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России
7:16
Чудовищное убийство в Краснодарском крае: мать утопила ребенка в ванной
7:08
Ким Чен Ын собирается посетить Россию: чего больше всего боится Запад
7:00
И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины
6:59
Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов
6:54
В Киеве раздались мощные взрывы

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России