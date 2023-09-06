Страны альянса привыкли вести боевые действия с неоснащенными армиями. Какие еще ошибки они совершили?

Страны Североатлантического альянса совершают все больше и больше ошибок в конфликте на Украине. К примеру, они раньше всегда вели боевые действия с неоснащенными армиями, но в этот раз им не повезло — Россия одна из сильнейших военных держав мира. Об этом сообщил в беседе с изданием РИА Новости Герой России половник Рустам Сайфуллин.

«А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооруженные силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — подчернул военный эксперт.

По его словам, «методички» НАТО дают совершенно отрицательный эффект для киевского режима, потому что они привыкли действовать по учебникам, а Россия ведет сильнейшие атаки артиллерией и авиацией. Все это закончится тотальным крахом Украины, а также огромным потерям личного состава ВСУ и полностью разрушенной западной бронетехнике.

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