Денег нет: в Пентагоне рассказали о лимите предназначенных Киеву средств

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

До конца сентября США смогут выделить Киеву менее шести миллиардов долларов

Денег нет: в Пентагоне рассказали о лимите предназначенных Киеву средств

Фото: Reuters / JOSHUA ROBERTS

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Тема:
Спецоперация

С начала спецоперации Белый дом передал Украине военной помощи на 43 миллиарда.

До конца сентября у США остается менее шести миллиардов долларов на выделение помощи Украине. Такой новостью поделился официальный представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн, передает агентство РИА Новости.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — отметил военный.

PDA (Presidential Drawdown Authority) называют механизм, который дает президенту США полномочия передавать Украине вооружение с американских складов. С начала специальной военной операции (СВО) Белый дом отправил Киеву военной помощи на сумму в 43 миллиарда долларов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев ведет третью мировую войну. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, отметив, что Украина заслужила членство в НАТО.

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