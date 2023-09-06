Российская авиация накрыла огнем боевиков «Азова» на Краснолиманском направлении
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Кроме того, за ночь успешно сорвано две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
Армия России успешно накрыла артиллерийским огнем вместе с ударом авиации украинских националистов из блока «Азов»*. Таким образом, враг потерял на поле боя 30 человек. Эту информацию предоставил представитель пресс-центра группировки РФ «Центр» Александр Савчук в беседе с изданием РИА Новости.
Кроме того, за ночь успешно сорвано две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Вместе с тем уничтожена станция артиллерии боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что у РФ появится новый союзник в ЕС.
* — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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