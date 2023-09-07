Economist изменил цитату экс-главы СБУ об убийствах неугодных Украине людей

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Ситуацию уже прокомментировала Мария Захарова.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Британский журнал Economist отредактировал цитату бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, изменив признание об убийствах людей. Изначально в тексте статьи говорилось, что спецслужба казнит тех, кого называет «коллаборационистами».

Речь шла о созданном в 2015-м подразделении, которое занимается заказными убийствами неугодных киевскому режиму людей. Позднее статью исправили: сейчас там говорится о «ликвидации террористов».

Ниже — пояснение о том, что журналисты непреднамеренно неверно процитировали Наливайченко. Об этом уже высказались в российском МИД.

«Журнал Economist, опубликовавший статью про занимающееся убийствами подразделение СБУ, изменил слова экс-главы спецслужбы Наливайченко. В оригинале была его цитата о необходимости «устранять людей», теперь — «устранять террористов». Издание отметило, что Наливайченко был «непреднамеренно неверно процитирован“», — говорит официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат призвала издание опубликовать оригинал цитаты, чтобы весь мир уже сам решал, что же на самом деле имел ввиду Наливайченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц.

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