Новая тактика армии России: ВСУ терпят поражения на краснолиманском направлении
Только за сутки уничтожено до 50 боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
У украинских боевиков есть хорошая возможность испытать на себе новую тактику наших бойцов. Она призвана раскачать оборону ВСУ на краснолиманском направлении и, возможно, даже войдет во все военные учебники. Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал эксклюзивные кадры с места событий.
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