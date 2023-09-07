В Часовом Яру под Артемовском наблюдается скопление сил ВСУ

Украинские боевики собираются взять реванш?
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
В подконтрольных Украине участках под Артемовском зафиксировали скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал разведчик российской армии, боевики расположились в районе Берховского водохранилища.
«Рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Именно из этих двух населенных пунктов ВСУ получают боеприпасы на позиции у линии фронта. Однако в целом район водохранилища контролируется силами российских войск.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.
Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на авдеевском направлении у ВСУ заканчиваются снаряды.
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