«Ситуация там тяжелая»: раскрыто слабое место в обороне Украины
Военный обозреватель Алехин: Купянск является слабым местом обороны ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Ситуация сложилась в этом ключе из-за успешных действий армии России.
Купянск является слабым местом в обороне ВСУ, поскольку боевикам не удается нарастить оборону на данном направлении из-за действий армии России. Об этом изданию URA.RU заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Купянск разделен на две части рекой Оскол — левобережье и правобережье. Они еще пока удерживают плацдарм — сравнительно узкий участок, где-то от 30 до 50 километров на левобережье. Наши войска ведут наступательные действия. Купянск виден уже на расстоянии прямой видимости. Поскольку там идут бои, у них оборона выстроена не очень основательно», — описал ситуацию эксперт.
Как заметил специалист, на данном направлении отсутствует полоса обеспечения, поэтому ВСУ пытаются буквально нарастить дополнительную оборону, регулируя переправы для переброса на линию войск и техники. Но эти попытки пока не принесли националистам результатов, потому что армия России прицельно бьет по этим переправам.
«Сам командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признает, что ситуация там тяжелая», — отметил обозреватель.
Правобережье, по данным эксперта, также до сих пор не обороняется как следует. Алехин убежден, что переброс инженерно-саперной техники и инструкторов из Британии и Польши, которые устанавливают минные поля и заграждения, на сегодняшний день не способен обеспечить для ВСУ глубоко эшелонированную, соответствующую всем правилам военного искусства оборону.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны Украины признали успехи армии России на купянском направлении.
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