Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта за участие в СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 6 0

Парламентарий заявил, что не гонится за наградами, так как главное для него победа и «наступление справедливого мира».

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта за участие в СВО

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тема:
Спецоперация

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, выбравший непосредственное участие в спецоперации на Украине вместо привычной работы, получил звание лейтенанта. В беседе с корреспондентом РИА Новости он заявил, что знаки отличия и другие награды беспокоят его меньше, чем основная задача — общая победа и «наступление справедливого мира».

«Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. Я не гонюсь специально за звездами, за наградами», — сказал в интервью Милонов.

Депутат прежде сообщал, что принимает участие в боевых действиях под своим старым позывным «Густав». Однако чаще братья по оружию зовут его «Валентиныч». Периодически парламентарий бывает в Москве, весной он объяснял визиты необходимостью помимо воинской службы исполнять обязанности сотрудника Госдумы.

На фронте Виталий Милонов пришел младшим сержантом, его специальность — старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12. Служба проходит по контракту, но зарплату офицеру не платят, так как депутаты не могут получать деньги за участие в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатления Милонова от службы по контракту.

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