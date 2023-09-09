В США назвали проблемой для наступления ВСУ нестандартные российские минные поля

BI: нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Прикрытые средствами огня минные заграждения стали почти непреодолимым препятствием для украинских войск.
Нестандартные минные поля, создаваемые российскими военными, стали проблемой для наступления украинской армии. Об этом пишет Business Insider.
«Российские минные поля, особенно те, которые прикрываются средствами непрямого огня, такими как минометы, артиллерия и авиационные удары с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются проблемой для Украины», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что «нестандартность» российских минных полей по размерам и конфигурации усугубила проблему для наступающих украинских боевиков, так как их тактика по разминированию потеряла всякую эффективность.
На днях газета The New York Times со слов украинских боевиков написала, что кассетные боеприпасы, поставляемые западными странами Киеву, неэффективны против бетонных укреплений российских войск. Кроме того, почти 45% кассетных снарядов не разрываются и представляют опасность лишь для будущего территорий, на которых идут боевые действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США выяснили, почему ЗРК Patriot не работают на Украине.
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