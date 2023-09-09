Правду раскрыл бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Российские военнослужащие взрывают радары к зенитным ракетным комплексам ЗРК Patriot на Украине, а затем дело доходит и до самих установок. И все потому, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не умеют пользоваться поставленными американцами системами.

Они прошли лишь базовую подготовку, из-за чего способны разве что включить систему и поставить ее на автоматическое управление, для которого необходимы вышеупомянутые радары. Поэтому поставки ЗРК оказываются бесполезными, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям… „Патриоты“ — отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», — отметил он.

Российские военные уничтожают радары и запускают ложные цели, сами ЗРК при этом становятся легкой целью для ракетных ударов. Тем временем киевский режим продолжает требовать военной поддержки со стороны Запада. Как писал ранее 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский призывает новые страны дать ему гарантии безопасности.