Равные права: на Украине женщинам грозит принудительная отправка на фронт

Закон, как отмечается, вступит в силу с 1 октября.

На Украине женщин с медицинским образованием обязали встать на воинский учет. Закон вступит в силу с 1 октября.

Кроме того, представительницы других профессий могут прийти в военкоматы добровольно. Эксперты не исключают, что таким образом Киев начинает готовить почву для мобилизации женщин.

И скоро их, возможно, начнут забирать на фронт в обязательном порядке. Минобороны Украины даже выпустило агитационный ролик, в котором девушек призывают вступить в ряды ВСУ. Причем на кадрах не повара, связисты или медсестры, а самые настоящие штурмовики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские власти начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. По данным СМИ, Варшава уже выдала украинцев, которые занимались организацией незаконной переправы мигрантов из Белоруссии в европейские страны.