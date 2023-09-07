Равные права: на Украине женщинам грозит принудительная отправка на фронт
На Украине женщин могут начать призывать в ряды ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru
Закон, как отмечается, вступит в силу с 1 октября.
На Украине женщин с медицинским образованием обязали встать на воинский учет. Закон вступит в силу с 1 октября.
Кроме того, представительницы других профессий могут прийти в военкоматы добровольно. Эксперты не исключают, что таким образом Киев начинает готовить почву для мобилизации женщин.
И скоро их, возможно, начнут забирать на фронт в обязательном порядке. Минобороны Украины даже выпустило агитационный ролик, в котором девушек призывают вступить в ряды ВСУ. Причем на кадрах не повара, связисты или медсестры, а самые настоящие штурмовики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские власти начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. По данным СМИ, Варшава уже выдала украинцев, которые занимались организацией незаконной переправы мигрантов из Белоруссии в европейские страны.
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