Вопросы сохранения популяции сокола обсудят на ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. В его рамках пройдет международный форум «День сокола», посвященный вопросам сохранения хищных птиц. Об этом с места событий рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«ВЭФ уходит далеко за пределы чисто финансовой повестки, обсуждая здесь и экологические проблемы. Например, сохранение популяции сокола. Это самая быстрая птичка в природе — и в этом смысле отношения Востока и России развиваются соколиными темпами», — рассказал журналист.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году его проводят под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься Владимир Путин на ВЭФ.