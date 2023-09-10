ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

FR: ВСУ опубликовали демонстрирующее уязвимость танка Leopard 2 видео

ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские военные выставили на всеобщее обозрение конфиденциальную информацию.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали России информацию о слабом месте немецких танков Leopard 2. Представители министерства обороны страны опубликовали в сети видео с установленной на боевых машинах динамической защитой. Об этом сообщается в материале немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что украинские боевики модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2, чтобы защититься от российских противотанковых ракет. Динамическую защиту они установили между корпусом и башней машины — прикрепили к композитной броне корпуса контейнеры со взрывчаткой. Таким способом, удар должен отражаться встречным взрывом. В ролике показано, где именно размещены элементы.

«Тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», — сказано в статье.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, в бой пошли бригады ВСУ, подготовленные инструкторами НАТО, а также предоставленное Западом вооружение. В том числе упомянутые «Леопарды». Минобороны РФ заявляло, что к началу сентября потери киевского режима в живой силе составили более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц техники. Уничтожены и немецкие Leopard, и французские AMX, и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley, недавно стало известно о первом британском танке Challenger 2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему страны Запада начали сомневаться в эффективности поставок на Украину.

Тема:
Спецоперация
10 сент
Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку
10 сент
Шойгу поздравил военных, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем танкиста
10 сент
На Украине призвали отменить понятие «ограниченно годен» для военной службы
10 сент
Прожигает броню западной техники: в США признали мощь российского оружия
9 сент
В Великобритании заявили о трещине в отношениях Украины и Запада
9 сент
В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт
9 сент
В США заявили о массовой сдаче украинских боевиков в плен
9 сент
Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
9 сент
В США назвали проблемой для наступления ВСУ нестандартные российские минные поля
9 сент
«Новая реальность»: в США признали, что в спецоперации неминуемо победит Россия
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку
6:12
Минобороны: ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников
5:58
Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
5:43
ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2
5:40
Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало
5:29
Разбились на два лагеря: итоги первого дня саммита G20

Сейчас читают

Всех беспокоят усы: в соцсетях развернулись баталии из-за внешности Мити Фомина
Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России