Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам «Азова»*

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Националисты потерпели поражение в районе Серебрянского лесничества.

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам «Азова»*

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по штурмовым группам украинского националистического формирования «Азов»* в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения “Азов“», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Савчук добавил, что на краснолиманском направлении в районе Торского выступа российские бойцы отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также бомбардировочная авиация группировки нанесла сокрушительные удары по двум командно-наблюдательным пунктам националистов в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. Противник потерял до 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
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