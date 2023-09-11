В Китае высоко оценили российский комплекс «Корнет»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Sohu: ни один танк в мире не выдержит попадание российского «Корнета»

В Китае высоко оценили российский комплекс «Корнет»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Оружие развеяло миф о непобедимости западной техники.

Ни один танк в мире не способен пережить попадание из российского противотанкового комплекса «Корнет». Таким мнением поделился журналист Ши Хонг в материале для издания Sohu.

Эксперт отметил, что российское оружие разрушило миф о непобедимости иностранной техники. Ведь ранее ни один британский Challenger 2 не был уничтожен на поле боя огнем противника.

«Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский „Корнет“», — отметил Хонг.

Он также подчеркнул, что комплекс поразил китайских генералов своими характеристиками. Кроме того, оружие неприятно удивило украинское и британское командование.

В Запорожской области рассказали о ржавеющих на поле боя танках Challenger

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России намерены возобновить производство танков Т-80. Машина хорошо показала себя в ходе спецоперации. Отмечается, что в последние годы в стране лишь чинили и улучшали уже выпущенную техники.

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