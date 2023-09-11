В Китае высоко оценили российский комплекс «Корнет»
Sohu: ни один танк в мире не выдержит попадание российского «Корнета»
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Оружие развеяло миф о непобедимости западной техники.
Ни один танк в мире не способен пережить попадание из российского противотанкового комплекса «Корнет». Таким мнением поделился журналист Ши Хонг в материале для издания Sohu.
Эксперт отметил, что российское оружие разрушило миф о непобедимости иностранной техники. Ведь ранее ни один британский Challenger 2 не был уничтожен на поле боя огнем противника.
«Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский „Корнет“», — отметил Хонг.
Он также подчеркнул, что комплекс поразил китайских генералов своими характеристиками. Кроме того, оружие неприятно удивило украинское и британское командование.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России намерены возобновить производство танков Т-80. Машина хорошо показала себя в ходе спецоперации. Отмечается, что в последние годы в стране лишь чинили и улучшали уже выпущенную техники.
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