«Открывает ящик Пандоры»: ЕС рассматривает возможность включения новых стран

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Politico: Россия присоединением новых территорий вынуждает Евросоюз расширяться

«Открывает ящик Пандоры»: ЕС рассматривает возможность включения новых стран

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Тема:
Спецоперация

Объединение рискует столкнуться с новыми проблемами на фоне уже имеющегося украинского конфликта.

Евросоюз допускает возможность включения новых стран в уже существующий конгломерат. Подобный шаг должен стать ответом на решение президента Владимира Путина включить в список территорий России Донбасс и ЛНР.

По информации журналистов Politico, планомерная политика Верхновного Главнокомандующего поставила влиятельное объединение в неудобное положение. Включение новых государств должно укрепить авторитет ЕС на мировой арене, но параллельно влечет за собой и дополнительные проблемы.

«В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. Однако историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, включая сельскохозяйственную Украину, открывает целый ящик Пандоры», — отмечается в статье.

Добавляется, что процесс переформирования и усиления требует со стороны ЕС глобальных внутренних изменений, прийти к которым можно будет только после полного согласия всех участников. Особому рассмотрению в таком случае подвергнется Украина как страна — участник конфликта.

«Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники будут внимательно оценивать пригодность стран-кандидатов, например, опасения по поводу коррупции на Украине», — заключают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жозеп Боррель называл точное число стран, готовых к вступлению в ЕС.

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