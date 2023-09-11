«Открывает ящик Пандоры»: ЕС рассматривает возможность включения новых стран

Объединение рискует столкнуться с новыми проблемами на фоне уже имеющегося украинского конфликта.

Евросоюз допускает возможность включения новых стран в уже существующий конгломерат. Подобный шаг должен стать ответом на решение президента Владимира Путина включить в список территорий России Донбасс и ЛНР.

По информации журналистов Politico, планомерная политика Верхновного Главнокомандующего поставила влиятельное объединение в неудобное положение. Включение новых государств должно укрепить авторитет ЕС на мировой арене, но параллельно влечет за собой и дополнительные проблемы.

«В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. Однако историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, включая сельскохозяйственную Украину, открывает целый ящик Пандоры», — отмечается в статье.

Добавляется, что процесс переформирования и усиления требует со стороны ЕС глобальных внутренних изменений, прийти к которым можно будет только после полного согласия всех участников. Особому рассмотрению в таком случае подвергнется Украина как страна — участник конфликта.

«Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники будут внимательно оценивать пригодность стран-кандидатов, например, опасения по поводу коррупции на Украине», — заключают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жозеп Боррель называл точное число стран, готовых к вступлению в ЕС.