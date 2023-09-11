Захарова о виновниках кризиса на Украине: «Россия стоит на четких позициях»
Захарова назвала США и страны НАТО виновниками кризиса на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service; 5-tv.ru
Мирное решение конфликта с самого начала не входило в их планы, убеждена дипломат.
Действия России в зоне спецоперации законны и подкрепляются международным правом. Об этом в интервью «Известиям» на полях ВЭФ заявила Мария Захарова.
При этом официальный представитель МИД России отметила, что кризис на Украине спровоцировали Соединенные Штаты и их союзники. И мирное решение конфликта с самого начала не входило в их планы.
«Кризис на Украине возник как цепочка вмешательств грубейших Соединенных Штатов Америки и натоцентрических стран в дела суверенного государства, антиконституционные перевороты. Тоже их был целый ряд до референдумов, которые были проведены законно, свободно, открыто: все говорило пользу того, что с точки зрения международного права Россия стоит на четких позициях. Но когда они добавили к этому поле боя, то стало очевидно, что это будет еще подкреплено, наша международно-правовая позиция будет еще подкреплена и там», — отметила дипломат.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии предсказали последствия конфликта с Россией.
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