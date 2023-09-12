Множество ноу-хау: какие разработки бизнес представил на ВЭФ
На форуме даже показали специальный ошейник для амурских тигров.
Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru
Невзирая на трудности, бизнес на Дальнем Востоке развивается очень активно. Отечественные предприниматели готовы предложить этому региону множество ноу-хау.
От специальных дронов, способных доставлять грузы в самые отдаленные селения, до электронных ошейников для амурских тигров. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера расскажет подробнее.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России.
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