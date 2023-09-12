Российские танкисты громят технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Каждый день российские бойцы совершают подвиги на поле боя.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевой дух и целеустремленность в выполнении поставленных боевых задач отличают танковое подразделение под командованием Героя России капитана Руслана Курбанова. Экипажи танков продолжают эффективно оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям на угледарском направлении в зоне спецоперации.

Артиллеристы продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы противника. На этот раз они уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. Бойцы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции.

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