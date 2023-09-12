Роснедра совместно с РФПИ начнут привлекать частные инвестиции в геологоразведку

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Партнерство РФПИ и Роснедр подразумевает и инновационное развитие недропользования.

Роснедра совместно с РФПИ начнут привлекать частные инвестиции в геологоразведку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Тема:
ВЭФ-2023

В сферу геологоразведочных работ и разработки месторождений будут привлекаться частные инвестиции. Об этом договорились Российский фонд прямых инвестиции и Федеральное агентство по недропользованию, сообщает пресс-служба РФПИ.

«Внебюджетные средства в сфере недропользования будут привлекаться для реализации проектов разведки, разработки и открытия новых месторождений, в том числе, дефицитных стратегических видов сырья, и сокращения зависимости от импорта», — уточнили в организации.

Также отмечается, что партнерство РФПИ и Роснедр подразумевает и инновационное развитие недропользования. Речь идет о повышении качества и инвестиционной ценности геологической информации при помощи внедрения новых технологий в области геологоразведки, более эффективном выявлении запасов полезных ископаемых при меньших затратах денег и других ресурсов.

«Привлечение инвестиций для повышения качества планирования, разведочных работ, более активного внедрения современных технологий переработки, извлечения, обогащения полезных ископаемых внесет важный вклад в удовлетворение растущих потребностей российской экономики и повышение ее конкурентоспособности», — подчеркнул генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

О подписании соответствующего соглашения организации объявили на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 

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