Владимир Путин: отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Президент России Владимир Путин сообщил, что отношения нашей страны вместе с Китаем за последний 2023 год вышли на беспрецедентный исторический уровень.

Глава Российской Федерации в рамках Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2023) проводит встречу с зампремьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами.