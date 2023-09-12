Владимир Путин: отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Президент России проводит встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином.
Фото, видео: Коротаев Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что отношения нашей страны вместе с Китаем за последний 2023 год вышли на беспрецедентный исторический уровень.
Глава Российской Федерации в рамках Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2023) проводит встречу с зампремьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами.
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