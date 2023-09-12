Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

Министр Решетников: количество проверок малого бизнеса сократилось на 15%

Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2023

За последнее время в индустрии наблюдается снижение общей нагрузки.

Объем проверок бизнеса со стороны контролирующих органов в 2023 году снизился на 15% в сравнении с 2022 годом. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

За последний год количество чрезвычайных происшествий на производство не увеличилось, что позволило снизить общую нагрузку на бизнес. В прошлом году инстанции ограничились 339 тысячами проверок, что в разы меньше по сравнению с 2019. Если рассматривать этот год, то объем проверок в общей сумме сократился на 15%.

«У нас снижаются показатели по числу пострадавших от отравлений, по числу пожаров, по погибшим в них, по просроченной задолженности по заработным платам. <…> То есть у нас общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась», — подметил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Во второй день мероприятие посетил Владимир Путин. 5-tv.ru писал, что президент РФ позитивно оценил тенденцию к возвращению эмигрантов в Россию. 

Тема:
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