Мантуров рассказал о стратегии работы Объединенной судостроительной корпорации

В работе Объединенной судостроительной корпорации сохранится преемственность
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов
Вице-премьер напомнил о верхнеуровневых программах, которые были утверждены еще в 2007 году решением Минпромторга
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сохранит свою преемственность. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в студии «Известий» заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Мы сохраняем преемственность с точки зрения той работы, которая проводилась на протяжении всего периода создания Объединенной судостроительной корпорации», — отметил он.
Это связано, в первую очередь, с верхнеуровневыми программами и стратегиями, которые были утверждены еще в 2007 году решением Минпромторга.
Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Ежегодный форум станет уже девятым по счету.
Первый ВЭФ провели в 2015 году. Его создали для поддержки экономического развития Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее 5 -tv.ru рассказывал, что Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом для России.
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