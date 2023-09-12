Путин: Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России
Во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума с участием главы государства.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век. С этого (курса — Прим. ред.) мы сходить не будем», — подчеркнул глава государства.
Он также поприветствовал участников и гостей форума, отметив, что впереди всех ожидает совместное обсуждение перспективных стратегических направлений развития Дальнего Востока России, а также Арктики.
Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.
Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ВЭФ-2023 обсудят миграционный потенциал Дальнего Востока.
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