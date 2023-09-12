Путин указал Ятхоту на дружеские отношения России и Лаоса

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран.

«С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей», — сказал глава государства в ходе ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ожидает прибытия президента Лаоса Тхонглун Сисулит в Россию уже в октябре 2023 года. Он также попросил передать лидеру страны самые теплые пожелания и большой привет от Российской Федерации.