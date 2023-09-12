Путин указал Ятхоту на дружеские отношения России и Лаоса

Глава российского государства встретился с вице-президентом азиатской страны.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран.
«С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей», — сказал глава государства в ходе ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ожидает прибытия президента Лаоса Тхонглун Сисулит в Россию уже в октябре 2023 года. Он также попросил передать лидеру страны самые теплые пожелания и большой привет от Российской Федерации.
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