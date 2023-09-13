Овации экипажу: как на ВЭФ отреагировали на ЧП с самолетом в Новосибирской области
Путин похлопал экипажу, посадившему самолет в поле в Новосибирской области
Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru
Пленарной заседание, в котором принимал участие Владимир Путин, началось именно с сообщений об экстренной посадке.
С сообщений из Новосибирской области началась пленарная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) в столице Приморья с участием президента Владимира Путин.
«Никто не пострадал. Только у одного человека, как я прочитал, поднялось артериальное давление, давайте поаплодируем летчикам», — сказал ведущий пленарного заседания.
Похлопал летчикам и российский лидер.
Напомним, борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги во вторник, 12 августа. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета. На борту находилось 159 пассажиров. Все они в порядке и уже отпущены по домам.
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