Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

|
Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Террористы попытались атаковать регион ранним утром.

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Солдаты ВС РФ успешно отразили очередную атаку украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Только за минувшую неделю ВСУ предприняли семь попыток нанести ущерб инфраструктуре региона. Ни одна из них успехом так и не увенчалась: бойцам удалось отразить нападение. В выходные средства ПВО уничтожили в небе над Брянской областью очередной украинский дрон. Попытка атаки была отражена около 8:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — гласит сообщение в ведомстве.

До этого силами противовоздушной обороны были сбиты восемь украинских беспилотников рядом с Крымом. Пролетавшие над Черным морем объекты самолетного типа были замечены и перехвачены.

Всего с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, как беспилотники помогают солдатам из РФ в зоне СВО.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 сент
Минобороны: ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников
9 сент
Аксенов сообщил о еще двух сбитых украинских БПЛА в Крыму
9 сент
Аксенов сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в Крыму
7 сент
Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске
7 сент
Силы Минобороны РФ перехватили беспилотник в небе над Волгоградской областью
7 сент
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на улице Пушкинская после падения обломков БПЛА
7 сент
Военные и полиция работают на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону
7 сент
Губернатор Богомаз: силами ПВО на Брянском сбит беспилотник
7 сент
Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью
7 сент
В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Загадка «спящей красавицы»: почему мумия девочки «подмигивает» посетителям
10:34
В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине, но когда?
10:21
Прогремело несколько взрывов: МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС
10:09
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
9:58
«Вспоминается великое»: Гаспарян высмеял новое звание Джонсона цитатой из «Джентльменов удачи»
9:46
В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах в ЗакСо

Сейчас читают

Символ дружбы: премьер-министр Индии Моди вручил Лаврову неожиданный подарок
Умер культовый британский актер, писатель и пародист Майк Ярвуд
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России