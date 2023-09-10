Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Террористы попытались атаковать регион ранним утром.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Солдаты ВС РФ успешно отразили очередную атаку украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Только за минувшую неделю ВСУ предприняли семь попыток нанести ущерб инфраструктуре региона. Ни одна из них успехом так и не увенчалась: бойцам удалось отразить нападение. В выходные средства ПВО уничтожили в небе над Брянской областью очередной украинский дрон. Попытка атаки была отражена около 8:30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — гласит сообщение в ведомстве.
До этого силами противовоздушной обороны были сбиты восемь украинских беспилотников рядом с Крымом. Пролетавшие над Черным морем объекты самолетного типа были замечены и перехвачены.
Всего с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее 5-tv.ru писал, как беспилотники помогают солдатам из РФ в зоне СВО.
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