«Во имя мира»: Путин поднял тост за процветание и сотрудничество РФ и КНДР

Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин во время обеда с главой КНДР Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие и процветание народов двух стран. Лидеры встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный.
Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, которые продолжались в общей сложности порядка двух часов. Сначала они пообщались в составе делегаций, а затем удалились для личной беседы. После завершения переговорного процесса главы стран сели за обеденный стол.
Президент РФ сказал тост, в котором пожелал российскому и северокорейскому народам процветания, а самим странам дальнейшего укрепления сотрудничества. Он также отметил, что Москва и Пхеньян действуют «во имя мира» и работают над стабильностью и безопасностью в регионе. Он обратил внимание на то, что обе стороны выразили свою готовность и дальше укреплять узы «товарищества и добрососедства».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО.
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