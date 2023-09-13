Военные пенсионеры — участники СВО начнут получать 100% компенсацию пенсий с ноября текущего года. Далее выплата будет производиться ежемесячно. Об этом сообщила замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

По словам заместителя министра, это позволит оборонному ведомству произвести выплату компенсаций за все время с момента повторного поступления военных на службу. Выплата гарантирована тем, кто поступил на службу после начала спецоперации или был призван в рамках частичной мобилизации, уточнила Шевцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о 100% ежемесячной компенсации военной пенсии. Положение подразумевает, что выплаты будут компенсироваться отдельным категориям военнослужащих: военным пенсионерам, мобилизованным и контрактникам, заключившим документы для принятия участия в боевых действиях на территории Украины в рамках СВО.